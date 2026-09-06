धार्मिक यात्रा: मणिमहेश की पवित्र डल झील में इस बार महिलाएं नहीं कर पाएंगी स्नान, केवल गौरीकुंड में यह सुविधा

श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान इस बार महिलाएं पवित्र डल झील में स्नान नहीं कर पाएंगी। डल की परिक्रमा और चरणामृत ग्रहण करने के बाद महिलाओं को वापसी में केवल गौरीकुंड में स्नान की सुविधा मिलेगी। इससे पहले डल झील के किनारे टेंट लगाकर महिलाओं के स्नान की व्यवस्था की जाती थी। वर्ष 2025 में आई आपदा के बाद पुजारियों ने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पवित्र डल और कमलकुंड में महिलाओं के स्नान पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

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