हिमाचल प्रदेश: सुधीर शर्मा बोले- नेक राम पड़ोसी हैं, करीबी नहीं, राजनीतिक खुन्नस में मुझे बनाया जा रहा निशाना

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने नेक राम मामले को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक खुन्नस के चलते उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि इससे पहले भी उनके घर और बैंक खातों की पड़ताल की जा चुकी है। विधायक ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और वित्तीय विवरण सार्वजनिक किए थे। ऐसे में उनकी संपत्ति और वित्तीय स्थिति को लेकर किसी तरह का संदेह पैदा करने की कोशिश को उन्होंने राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा है।

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नेक राम को लेकर उठ रहे सवालों पर सुधीर शर्मा ने साफ कहा कि वह उनके पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के कारण उन्हें जानना स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने पड़ोसी और करीबी के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी का पड़ोसी होना यह साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति उनका करीबी भी है। सुधीर शर्मा ने कहा कि नेक राम को उनका करीबी बताना पूरी तरह गलत और निराधार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और वह अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों को प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। उनका कहना है कि जब पूरे तथ्य सामने आएंगे तो स्थिति खुद स्पष्ट हो जाएगी।उधर, भाजपा ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक रंजिश के चलते सुधीर शर्मा को निशाना बनाया गया तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब यह मामला राजनीतिक बयानबाजी के साथ-साथ कानूनी मोर्चे पर भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सुधीर शर्मा की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कहे जाने के बाद आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े नए तथ्य और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।