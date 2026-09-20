Shimla News: फॉरेस्ट फ्लेयर्स ने चार विकेट से जीता आरटीसीए जूनियर्स मानसून कप

संवाद न्यूज एजेंसीशिमला। राजधानी के पंथाघाटी के पास स्थित शिमला क्रिकेट मैदान में आरटीसीए जूनियर्स मानसून कप के फाइनल में देवांश को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि एकाग्र ने बेस्ट बल्लेबाज का खिताब जीता। अभिमान को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और अभिराज और तनय वर्मा को संयुक्त रूप से बेस्ट फील्डर के पुरस्कार दिया गया।फाइनल मुकाबला फॉरेस्ट फ्लेयर्स और हिमालयन वारियर्स के बीच खेला गया जिसमें फॉरेस्ट फ्लेयर्स ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिमला जिला क्रिकेट एसोसिएशन (एसडीसीए) के कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवा क्रिकेटरों का उत्साहवर्धन करते हुए कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आरटीसीए के संस्थापक और मानसून कप के आयोजक ऋषभ चौहान ने कहा कि टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रतिस्पर्धी मैचों का अनुभव देना है।