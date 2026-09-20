एचपीयू मारपीट मामला : पुलिस ने आरोपियों को एसडीएम कोर्ट में किया पेश, किया रिहा
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
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शिमला। एचपीयू में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने रविवार को एसडीएम शिमला के कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सभी आरोपियों को रिहा कर दिया है। इस दौरान आरोपियों को दोबारा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार सुबह उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया था जब दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में रखने के लिए निवारक धाराओं के तहत दस छात्रों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एचपीयू परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि एचपीयू परिसर में किसी को भी हिंसा करने और माहौल को खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोनों छात्र संगठन एक-दूसरे पर मारपीट करने और माहौल को खराब करने के आरोप लगा रहे हैं। एएसपी शिमला गौरवजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने परिसर में सुरक्षा संबंधित पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो
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