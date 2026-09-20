फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   cracks in houses due to fourlane work

Shimla News: शांति विहार में ग्राउटिंग तकनीक से मिलेगी दरकती जमीन को मजबूती

Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
cracks in houses due to fourlane work
कई मकानों में दरारें आने के बाद एनएचएआई ने मौके पर भेजी कई टीमें, शुरू हुआ राहत कार्य
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के शांति विहार वार्ड के रिहायशी इलाकों में बने मकानों में आई दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद एनएचएआई ने अतिरिक्त टीमें मौके पर भेज दी हैं। इन टीमों ने यहां रिहायशी मकानों की दीवारों पर पड़ी दरारों को भरना शुरू कर दिया है। रविवार को भी 30 से ज्यादा तकनीकी कर्मचारियों ने इलाके में मरम्मत कार्य तेज किया।
एनएचएआई के अनुसार इस क्षेत्र में ग्राउटिंग तकनीक से जमीन को मजबूती दी जाएगी। इस तकनीक के तहत दरारों में सीमेंट भरा जाता है ताकि जमीन के अंदर तक मिट्टी को मजबूती मिले। इससे जमीन दरकने की आशंका कम हो जाती है। एनएचएआई का कहना है कि फोरलेन के काम में लगी कई टीमों को भी शांति विहार के रिहायशी इलाकों में भेजा गया है। यहां राहत और मरम्मत कार्य को जल्द पूरा करने को कहा गया है। लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
विज्ञापन

स्थानीय पार्षद विनीत शर्मा ने बताया कि रविवार को रिहायशी क्षेत्रों में काम जारी रहा है। पेट्रोल पंप से निचले इलाके में बने मकानों में यह दरारें देखी गई हैं। यहीं पर अब यह काम भी किया जा रहा है। पार्षद ने कहा कि इस क्षेत्र से आगे के लोग भी चाहते हैं कि उनके मकानों को बचाने के लिए भी योजना बने। यहां ज्यादातर पुराने मकान हैं। ऐसे में लोग डरे हुए हैं। एनएचएआई के परियोजना निदेशक आनंद कुमार दहिया ने कहा कि शांति विहार में टीमें भेजी गई हैं। इन्होंने काम शुरू कर दिया है। ग्राउटिंग तकनीक से जमीन को मजबूती दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


लोगों को तुरंत मिले मुआवजा : रवि
गदर फ्रंट संयोजक रवि कुमार ने संजौली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सुरंग ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आने का आरोप लगाया है। कहा कि ऐसी ही घटना पहले चलौंठी में भी हुई थी। रवि ने नगर निगम शिमला और जिला प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है। गदर फ्रंट ने तुरंत वैज्ञानिक जांच, काम रोकने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed