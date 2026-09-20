Shimla News: नया बस अड्डे में ओवरलोड लिफ्ट बंद, शीशा तोड़कर बाहर निकाले लोग

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अमर उजाला ब्यूरोशिमला। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) नया बस अड्डा टूटीकंडी में रविवार को अचानक ओवरलोड लिफ्ट बंद हो गई। इस दौरान करीब 10 लोग लिफ्ट में फंस गए। काफी देर तक जब लिफ्ट रुकी रही और दरवाजा न खुला तो वे घबरा गए। इसके बाद लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। रेलिंग के ऊपर से दूसरी ओर फंसे हुए लोगों को निकला गया।गनीमत यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सूचना मिलने के बाद तकनीकी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य किया। इसके बाद तकनीकी कर्मचारियों ने जांच की। बताया जा रहा है कि सात की क्षमता वाली लिफ्ट में 10 लोग थे। इसके बाद दरवाजा बंद हो गया लेकिन लिफ्ट नहीं चली। लोगों ने पहले लिफ्ट चलने का इंतजार किया। जब लिफ्ट नहीं चली तो लोगों ने शीशा तोड़ा। उधर, आईएसबीटी टूटीकंडी के ऑपरेशन हेड अशोक शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड में अचानक लिफ्ट बंद हो गई थी। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लिफ्ट की जांच की जा रही है। क्षमता से अधिक लोग लिफ्ट में चढ़ने से घटना घटी।लोगों ने अव्यवस्थाओं पर उठाए सवालआईएसबीटी में लिफ्ट में फंसे 10 लोगों में बुजुर्ग और मरीज भी थे। इसी के साथ बच्चे भी सवार थे। इन्हें काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग महिला पिंकी ने बताया कि सांस संबंधित रोग की दिक्कत है। लिफ्ट के फंस जाने के बाद हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। इसी के साथ पैर की सर्जरी करवाकर लौटा बुजुर्ग भी लिफ्ट में फंसा था।