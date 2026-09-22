Shimla News: शिक्षकों को मिलेगा फील्ड टेस्टिंग किट का प्रशिक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिमला जिले के 95 चयनित स्कूलों के शिक्षकों को जल एवं जलवायु संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्तूबर से शुरू होगा। विभाग ने इसके लिए चयनित स्कूल प्रमुखों से एक-एक शिक्षक की जानकारी मांगी है। इस अभियान के तहत शिक्षकों को फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेशभर में 680 चयनित स्कूलों को यह किट उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट (सीसीडीयू), स्टेट ट्रेनिंग सेंटर, मंडी में होगा। संवाद
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