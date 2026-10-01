Shimla News: सीबीएसई स्कूलों में नई ड्रेस पहनकर पहुंचें शिक्षक
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:57 PM IST
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शिमला। राजधानी शिमला में सीबीएसई स्कूलों में वीरवार से शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है।
शहर के पोर्टमोर, कसुम्पटी और घणाहट्टी स्कूलों में शिक्षक वीरवार को ड्रेस पहनकर पहुंचे। पहले दिन शिक्षक ड्रेस कोड को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों ने पहले दिन ड्रेस कोड के साथ सामूहिक छायाचित्र भी लिए। इसके अलावा अध्यापकों के ड्रेस कोड के फोटो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सीबीएसई बनाए स्कूलों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों को औपचारिक शालीन और पेशेवर परिधान अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए ड्यूटी के दौरान अपना पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य किया है। इसके बाद अब सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान ड्रेस में ही आना होगा। विभाग ने महिला और पुरुष दोनों के लिए ड्रेस के रंग भी निर्धारित किए हैं।
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शहर के पोर्टमोर, कसुम्पटी और घणाहट्टी स्कूलों में शिक्षक वीरवार को ड्रेस पहनकर पहुंचे। पहले दिन शिक्षक ड्रेस कोड को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों ने पहले दिन ड्रेस कोड के साथ सामूहिक छायाचित्र भी लिए। इसके अलावा अध्यापकों के ड्रेस कोड के फोटो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सीबीएसई बनाए स्कूलों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों को औपचारिक शालीन और पेशेवर परिधान अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए ड्यूटी के दौरान अपना पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य किया है। इसके बाद अब सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान ड्रेस में ही आना होगा। विभाग ने महिला और पुरुष दोनों के लिए ड्रेस के रंग भी निर्धारित किए हैं।
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