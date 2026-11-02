Shimla News: रझाना में जरूरतमंद बच्चों को बांटे स्वेटर
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। निष्काम सृजन फाउंडेशन ने सोमवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय रझाणा के जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए। फाउंडेशन के संज्ञान में आया था कि कुछ बच्चों के पास सर्दी से बचने के लिए स्वेटर नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें ठंड में स्कूल आने में कठिनाई हो रही थी। समस्या को देखते हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने स्कूल के शिक्षकों से संपर्क कर जरूरतमंद बच्चों की सूची प्राप्त की और उन्हें गर्म स्वेटर वितरित किए। इस अवसर पर फाउंडेशन की ओर से उषा सूद, माला सिंह, तरुणा कौशल और नीलम गुप्ता उपस्थित रहीं। फाउंडेशन ने कहा कि उनका प्रयास है कि किसी भी अभाव के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए। संवाद
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