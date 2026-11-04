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Shimla News: गणित सम्मेलन में प्रस्तुत किए शोध पत्र

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
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Research papers presented at the mathematics conference
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीआरएएमएस-2026 का बुधवार को समापन हुआ। सम्मेलन में देश-विदेश के करीब 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान गणित के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नवीन शोध, गणितीय प्रतिरूपण, बीजगणित, विश्लेषण, कूटलेखन और गणितीय महामारी विज्ञान पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। विशेषज्ञों ने गणित के बदलते स्वरूप और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता पर विचार साझा किए। सम्मेलन का आयोजन पीएम-ऊषा और एसजेवीएन के सहयोग से किया गया। संवाद
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