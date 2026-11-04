फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Construction of Lakkar Bazar bus stand completed; facility to be unveiled soon

Shimla News: लक्कड़ बाजार बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा, जल्द मिलेगी सौगात

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Construction of Lakkar Bazar bus stand completed; facility to be unveiled soon
ऊपरी शिमला, सुन्नी-तत्तापानी और किन्नौर के लोगों को मिलेगी सुविधा, रेस्तरां के साथ लिफ्ट का निर्माण कार्य भी पूरा
विज्ञापन

आरटीडीसी ने 8.88 करोड़ रुपये से किया है निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। आधुनिक सुविधाओं, रेस्तरां, पार्किंग और लिफ्ट से लैस लक्कड़ बाजार बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरटीडीसी) की ओर से 8.88 करोड़ की लागत से बनाए इस बस अड्डे को जल्द जनता को समर्पित करने की तैयारी है।
ऊपरी शिमला, सुन्नी-तत्तापानी और जिला किन्नौर के लिए बसों के संचालन के उद्देश्य से बनाए इस बस अड्डे को नवंबर में जनता के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद लोगों को यह सौगात मिल जाएगी। बस अड्डे के लोकार्पण के साथ ही मई 2023 से आईजीएमसी की नगर निगम पार्किंग में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया बस अड्डा अपने पुराने परिसर में वापस आ जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस अड्डे के शुरू होने से यहां से सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
विज्ञापन

लोगों को बसें पकड़ने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ेगा। लक्कड़ बाजार में नवनिर्मित बस अड्डे में लिफ्ट और फ्यूनिकुलर ट्रॉली के लिए भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रिज तक जाने के लिए बनाई लिफ्ट का शेष कार्य भी पूरा कर लिया है। वहीं बस अड्डे के दूसरे फ्लोर पर बनी पार्किंग और रेस्तरां तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण के तहत एक पुल बनाया जाना बाकी है, जबकि डंगे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बस अड्डे के सामने आधे हिस्से में पेवर ब्लॉक भी बिछाए जा चुके हैं। लिफ्ट का कार्य पूरा होने के बाद बाकी जगह पर भी पेवर ब्लॉक बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। बस अड्डे के भवन में दो मंजिलों पर 18 से अधिक दुकानें बनाई गई हैं। ऊपरी शिमला और किन्नौर के लिए चलने वाली बसें इसी बस अड्डे पर खड़ी होंगी। यात्री यहां बने टिकट काउंटर से टिकट लेकर बसों में सवार हो सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन



बस अड्डे में खुलेंगी दुकानें
बस अड्डे में कैंटीन के साथ दुकानें भी खुलेंगी। आरटीडीसी की ओर से लक्कड़ बाजार बस अड्डे, यहां बन रही दुकानों और रिज के लिए लिफ्ट व फ्यूनिकुलर ट्रॉली के तीनों प्रोजेक्टों को नवंबर में पूरा कर जनता को समर्पित करने की तैयारी की जा रही है। आरटीडीसी के मैनेजर अजय आनंद ने बताया कि बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नवंबर माह में हर हाल में इसे जनता को समर्पित करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तीनों प्रोजेक्टों का कार्य भी निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें