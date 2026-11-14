Shimla News: सतलुज पेयजल योजना बनी सर्वश्रेष्ठ परियोजना

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भारतीय कंक्रीट संस्थान की ओर से संयुक्त उपक्रम को सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना परियोजना श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से तैयार इस परियोजना पर करीब 371.56 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। योजना का उद्देश्य वर्ष 2050 तक शिमला शहर की अनुमानित पेयजल मांग को पूरा करना और 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करना है।