{"_id":"6abe4e3f6cc64b29480b8d74","slug":"students-were-made-aware-about-cleanliness-shimla-news-c-19-sml1002-795956-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: स्वच्छता के प्रति छात्रों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: स्वच्छता के प्रति छात्रों को किया जागरूक

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

