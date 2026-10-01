Shimla News: स्वच्छता के प्रति छात्रों को किया जागरूक
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। सीजीएसटी आयुक्तालय ने वीरवार को राजकीय उच्च विद्यालय चौड़ा मैदान में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व समझाना और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के नुकसान से अवगत कराना था। इस दौरान आयुक्तालय के अधिकारियों ने छात्रों को स्वच्छता अपनाने और प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर उन्हें स्टील की पानी की बोतलें भी दी गईं। कार्यक्रम में सीजीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्यालय के विद्यार्थियों व शिक्षकों के साथ मिलकर स्कूल परिसर की सफाई की। यह पूरा कार्यक्रम सीजीएसटी आयुक्तालय, शिमला की आयुक्त फराह इकबाल गुप्ता के मार्गदर्शन में हुआ। संवाद
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