Shimla News: दलान स्कूल में भाषण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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संवाद न्यूज एजेंसी

कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। सेवा संकल्प अभियान के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान मोर्चा कुमारसैन मंडल ने सरस्वती विद्या मंदिर दलान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान भाषण, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताएं करवाईं गईं। विद्यार्थियों ने भाषण के माध्यम से अपने विचार रखे, प्रश्नोत्तरी में सामान्य ज्ञान का परिचय दिया और चित्रकला के जरिये अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य भरत भूषण और शिक्षक वर्ग ने आयोजन में सहयोग दिया। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक सोच और सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती हैं। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा, समर्पण और समाजहित के मूल्यों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार जताया। इस अवसर पर किसान मोर्चा कुमारसैन मंडल के अध्यक्ष बंटी चौहान, मंडल सचिव प्रियंका, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन, शिक्षक प्रकोष्ठ से हरदयाल ठाकुर, सचिव राजीव भारद्वाज और मंडल सचिव मोहित समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।