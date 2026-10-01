{"_id":"6abe3fac5ed44356f2089ae4","slug":"students-launched-a-cleanliness-drive-in-dhami-shimla-news-c-19-sml1002-795922-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: धामी में छात्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: धामी में छात्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

