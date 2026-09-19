Shimla News: सुन्नी में नशे के खिलाफ छात्रों ने निकाली रैली
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
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सुन्नी। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को रैली निकाली गई। इसमें विभिन्न स्कूलों और आईटीआई के छात्रों ने हिस्सा लिया। जागरूकता रैली के दौरान विद्यार्थियों ने छात्रों ने नशे के खिलाफ नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। युवाओं से शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया गया। रैली के दौरान नशा छोड़ो, जीवन संवारो जैसे संदेश दिए गए। आयोजकों ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करता है। बच्चों और युवाओं की भागीदारी ऐसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवाद
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