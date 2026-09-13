Shimla News: काम में लापरवाही, लक्कड़ बाजार में मकान पर गिरे पत्थर-मलबा, टूटी छत

अमर उजाला ब्यूरोशिमला। शहर के जाखू वार्ड के तहत आने वाले लक्कड़ बाजार क्षेत्र में एक मकान पर शनिवार देर रात पत्थर और मलबा गिर गया। इससे मकान की छत टूट गई और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि इस घटना में मकान में सो रहे बुजुर्ग दंपती बाल-बाल बच गए।यह मकान बीएसएनएल से सेवानिवृत्त सुरजीत सिंह गुजराल का है। गुजराल के अनुसार उनके मकान को यह नुकसान पहाड़ी के ऊपर बन रहे एक भवन के निर्माण से हुआ है। इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दे दी गई है। सुरजीत गुजराल ने बताया कि उनके मकान के ठीक ऊपर एक भवन का निर्माण चल रहा है। इससे पहले भी पत्थर गिरकर उनके मकान की छत पर आ चुके हैं। इस बारे में पहले भी संबंधित भवन मालिक को बताया था। इसके बावजूद लापरवाही जारी रही। शनिवार रात निर्माण स्थल से पत्थर और मलबा निचली ओर उनके मकान की छत पर पहुंच गया। इससे छत टूट गई। बारिश का पानी अंदर घुस रहा है। कहा कि भवन मालिक छत ठीक करने का दावा तो कर रहा है लेकिन रविवार शाम तक मजदूर मौके पर नहीं भेजे हैं। घर को खतरा बरकरार है और इसके लिए पुलिस से कार्रवाई के लिए कहा है। उधर, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।