Shimla News: अंडर-19 प्रतियोगिता में ढली विद्यालय ने जीते दो खिताब

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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढली के विद्यार्थियों ने खंड स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने मार्चपास्ट और सुभाषित श्लोक उच्चारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि संस्कृत गीतिका में दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टूटू में किया गया। प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। ढली विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया। इस सफलता से विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य सुशीला हंसरेट्टा ने विद्यार्थियों, अध्यापकों को बधाई दी।