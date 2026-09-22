शिमला: सुंगरी के पास मिली चोरी की स्विफ्ट कार, CCTV फुटेज से सुराग जुटाकर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए जुब्बल पुलिस ने चोरी की गई स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर की। चोरी की कार रामपुर रोड पर सुंगरी के समीप मिली, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार कार चोरी के संबंध में पुलिस थाना जुब्बल में 14 सितंबर को अभियोग संख्या 42/2026 दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार की तलाश के लिए जांच तेज कर दी।

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जांच के दौरान पुलिस टीम ने हाटकोटी-खड़ापत्थर-रोहड़ू, शीलघाट और ब्राल क्षेत्रों में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से मिले फुटेज के आधार पर चोरी की कार की संभावित आवाजाही का पता लगाने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के बाद पुलिस टीम ने रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र में वाहन की तलाश शुरू की। पुलिस ने संभावित मार्गों और क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। विज्ञापन



लगातार तलाश और जांच के बाद 20 सितंबर को चोरी की गई स्विफ्ट कार रामपुर रोड पर सुंगरी के समीप बरामद कर ली गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर उसे मामले की जांच में शामिल कर लिया है। पुलिस अब कार चोरी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। वाहन चोरी में कौन-कौन लोग शामिल थे और कार को कहां ले जाया जा रहा था, इस संबंध में भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में आगामी जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। जांच के दौरान पुलिस टीम ने हाटकोटी-खड़ापत्थर-रोहड़ू, शीलघाट और ब्राल क्षेत्रों में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से मिले फुटेज के आधार पर चोरी की कार की संभावित आवाजाही का पता लगाने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के बाद पुलिस टीम ने रोहड़ू और रामपुर क्षेत्र में वाहन की तलाश शुरू की। पुलिस ने संभावित मार्गों और क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया।लगातार तलाश और जांच के बाद 20 सितंबर को चोरी की गई स्विफ्ट कार रामपुर रोड पर सुंगरी के समीप बरामद कर ली गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर उसे मामले की जांच में शामिल कर लिया है। पुलिस अब कार चोरी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। वाहन चोरी में कौन-कौन लोग शामिल थे और कार को कहां ले जाया जा रहा था, इस संबंध में भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में आगामी जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

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