फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Stay on awarding new drinking water project contract to the contractor in the capital.

Shimla News: राजधानी में पेयजल योजना का नया काम ठेकेदार को देने पर रोक

Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Stay on awarding new drinking water project contract to the contractor in the capital.
अमर उजाला असर...
विज्ञापन

शहर में 24 घंटे पानी देने की योजना के कार्यों को लेकर महापौर ने कंपनी को लगाई फटकार, बोले- पहले पिछले कार्य तो पूरे करवाओ
पूछा- बिना बीओडी की मंजूरी कैसे सबलेट किए काम
बिना ठेकेदार कंपनी को क्यों दे रहे पैसा, 15 तक दें रिकॉर्ड
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में 24 घंटे पानी देने की योजना पर चल रही जांच के बीच अब महापौर सुरेंद्र चौहान ने ठेकेदार कंपनी को नए कार्य देने पर रोक लगा दी है।
महापौर ने पेयजल कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त आदेश दिए हैं कि जब तक शहर में पिछले कार्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक नए काम ठेकेदार को नहीं दिए जाएंगे। महापौर ने बिना काम किए ही ठेकेदार कंपनी को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पैसा जारी करने और काम सबलेट करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कंपनी मनमानी बंद करे। टाउनहॉल में सोमवार को महापौर ने पेयजल कंपनी के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। महापौर सुरेंद्र चौहान ने पूछा कि जब ठेकेदार कंपनी पिछले काम सही ढंग से नहीं कर रही है तो उसे नए काम क्यों दिए जा रहे हैं। कई वार्डों में महीनों पहले खोदे गए रास्तों और सड़कों की हालत अभी तक नहीं सुधारी गई है। पहले इन वार्डों में काम पूरा करो, तभी दूसरे वार्डों में काम मिलेगा। कंपनी ने बताया कि शहर में कुल 10 पैकेज के तहत 34 वार्डों में नई पेयजल लाइनें बिछाने का काम चल रहा है। हर पैकेज में दो से तीन वार्ड शामिल हैं। अब तक कंपनी ने पांच पैकेज ठेकेदार कंपनी को सौंप दिए हैं। पांच और अभी सौंपे जाने हैं। महापौर ने कहा कि इनका काम तभी दिया जाएगा, जब पिछले काम पूरे होंगे।
विज्ञापन

जांच के दायरे में आई इस योजना को लेकर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कंपनी से एक हफ्ते बाद, 15 सितंबर को, फिर से रिकॉर्ड साथ लाने को कहा है। इसमें कंपनी को बताना होगा कि इस योजना के तहत अब तक कुल कितने नए कनेक्शन दिए गए हैं, ठेकेदार कंपनी को कितना पैसा जारी हो चुका है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के नाम पर कितना पैसा दिया गया है। पैसा किस मोड में जारी किया गया, इसका भी रिकॉर्ड मांगा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



काम के लिए रख दिए ठेकेदार, अनुमति नहीं ली
महापौर ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि आखिर योजना का काम सबलेट क्यों किया जा रहा है। पेयजल कंपनी की ओर से यह काम सुएज इंडिया कंपनी को दिया गया। इसके बाद सुएज ने आगे साईं को यह काम सौंप दिया। अब साईं भी आगे अन्य ठेकेदारों से यह काम करवा रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि टेंडर एग्रीमेंट में 40 फीसदी काम सबलेट करने का प्रावधान है। इसके तहत ही यह काम किया जा रहा है। मेयर ने कहा कि कम से कम इसे बीओडी की बैठक में तो लाना चाहिए था।


ट्रांसफर किए अफसरों ने नहीं दी ज्वाइनिंग
पेयजल कंपनी में घमासान जारी है। कंपनी के नए महाप्रबंधक बनाए गए अधीक्षण अभियंता राकेश पराशर ने सोमवार को पदभार नहीं संभाला। जलशक्ति विभाग में तैनात पराशर को सरकार ने कंपनी का नया महाप्रबंधक बनाया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार वह कंपनी में आने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर महाप्रबंधक पद पर तैनात रहे अधीक्षण अभियंता राजेश कश्यप ने भी सोमवार को विभाग में ज्वॉइनिंग नहीं दी। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में अपने तबादला आदेश पर पुनर्विचार कर रही है। एक-दो दिन में नए आदेश भी जारी हो सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें