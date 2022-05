{"_id":"6279fc810dfd1b2dae0d44d5","slug":"statement-of-mla-vishal-nehria-national-working-committee-meeting-of-bjp-yuva-morcha-will-be-held-in-dharamsala","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधायक विशाल नैहरिया का बयान: धर्मशाला में होगी भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 10 May 2022 11:17 AM IST