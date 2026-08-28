नगर निगम शिमला: 6205 बीघा जमीन पर बनेगा व्यावसायिक परिसर, पार्किंग शुल्क पर सदन में होगी चर्चा

महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में स्मार्ट सिटी से तैयार पार्किंग के शुल्क पर चर्चा होगी। बैठक में निगम की खाली पड़ी संपत्तियों को लीज पर देने का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा नगर निगम शिमला शहर में खाली पड़ी 6205 बीघा जमीन पर व्यावसायिक परिसर बनाकर उनसे कमाई करने जैसे कामों को लेकर भी सदन में चर्चा करेगा।

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शहर में नगर निगम की काफी जमीन खाली पड़ी है। महापौर का कहना है कि इसका सही इस्तेमाल कर कमाई की जा सकती है। इन पर क्या क्या निर्माण हो सकते हैं, इसके लिए लिए योजना तैयार की जाएगी। वहीं, कारोबारियों के लिए तैयार हो रही वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी इस बार भी चर्चा के लिए नहीं आएगी। सदन में पार्षद संपत्तियों से किराया और शेयर न मिलने के मुद्दे पर सवाल उठाएंगे। शहर में गहराए जलसंकट को लेकर भी पार्षद कंपनी से जवाब मांगेंगे।