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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: CM Sukhu says arrears worth ₹20 crore released for Class IV pensioners of the Electricity Board.

हिमाचल: सीएम सुक्खू बोले- बिजली बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों को 20 करोड़ का एरियर जारी

Fri, 28 Aug 2026 08:31 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 08:31 PM IST
सार

 सरकार ने इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपये की राशि जारी कर लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने अपना जीवन बिजली बोर्ड की सेवा में समर्पित किया है।

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Himachal: CM Sukhu says arrears worth ₹20 crore released for Class IV pensioners of the Electricity Board.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपये की राशि जारी कर लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों ने अपना जीवन बिजली बोर्ड की सेवा में समर्पित किया है। उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी लंबित वित्तीय देनदारियों के निपटारे के लिए लगातार कदम उठा रही है। सुक्खू ने कहा कि सरकार हर कर्मचारी और पेंशनर परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके देय वित्तीय लाभ समय पर मिलें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। 

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डाडासीबा में मछुआरा सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम सुक्खू
 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को जिला कांगड़ा के डाडासीबा में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मछुआरा सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शनिवार सुबह शिमला से डाडासीबा जाएंगे। दोपहर बाद डाडासीबा से नादौन पहुंचेंगे। नादौन में सरकारी स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। रात्रि विश्राम नादौन में रहेगा। रविवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कांगू में आयोजित जन स्वास्थ्य शिविर में भाग लेंगे। दोपहर को देहरा में मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मछुआरा सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम चार बजे मुख्यमंत्री शिमला वापस लौटेंगे। 

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