हिमाचल: नेपाल बाढ़ के बाद राज्य सरकार अलर्ट, हर जिले में बनाए कंट्रोल रूम; ऊना का युवक लापता

सुखविंद्र का पौने दो साल का बेटा

इसके कुछ दिन बाद नेपाल में बाढ़ की भयावह खबर सामने आई। परिवार ने जब बेटे से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद से परिवार लगातार उसकी खबर मिलने का इंतजार कर रहा है। हुसन लाल ने बताया कि उनका एक भतीजा भी काठमांडू में है, जिससे संपर्क हो रहा है। उनका बड़ा बेटा, जो दुबई में रहता है, वह भी सुखविंद्र की तलाश में काठमांडू पहुंच गया है। वहां वह अपने स्तर पर भाई की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है लेकिन अभी तक सुखविंद्र का कोई पता नहीं चल पाया है। सुखविंद्र शादीशुदा है और उसका करीब पौने दो साल का बेटा भी है। परिवार को लगातार इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर सुखविंद्र इस समय कहां है और किस स्थिति में है।