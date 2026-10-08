सोलन: बिजली ठीक करते समय कर्मचारी की करंट लगने से मौत, गंगथ का रहने वाला था मृतक

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में चायल विद्युत सेक्शन के तहत नगाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह माड़ी जुब्बड़ नामक स्थान पर बिजली की लाइन ठीक करते समय 36 वर्षीय कर्मचारी प्रवीण कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना गुरु सुबह उस समय हुई, जब प्रवीण कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ बाधित लाइन को ठीक करने गए थे।

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