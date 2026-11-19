मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने गलोड़ दौरे के दौरान क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने गलोड़ में एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने का एलान किया। इसके साथ ही, क्षेत्र की सहकारी सभाओं को सशक्त बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की गई। इन घोषणाओं से गलोड़ क्षेत्र की पंचायतों और सहकारी संस्थाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी शुभारंभ किया। इस स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना था।

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बीडीओ कार्यालय के खुलने से आसपास की पंचायतों के निवासियों को प्रशासनिक कार्यों में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें अपने रोजमर्रा के सरकारी काम करवाने के लिए अब दूरदराज के कार्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। सहकारी सभाओं को मिलने वाली एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से उनकी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। यह राशि उनके संसाधनों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गलोड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सिक्कों से तोलकर सम्मानित भी किया गया। विज्ञापन



स्वागत और उपस्थित गणमान्य लोग

मुख्यमंत्री के गलोड़ पहुंचने पर स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें सिक्कों से तोलकर विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती उपस्थित रहीं। गलोड़ मंडल अध्यक्ष कैप्टन प्रेम चंद और प्रधान अंजना भी मौजूद थीं। ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग और स्थानीय ग्रामीण भी इस अवसर पर शामिल हुए। बीडीओ कार्यालय के खुलने से आसपास की पंचायतों के निवासियों को प्रशासनिक कार्यों में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें अपने रोजमर्रा के सरकारी काम करवाने के लिए अब दूरदराज के कार्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। सहकारी सभाओं को मिलने वाली एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से उनकी कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। यह राशि उनके संसाधनों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गलोड़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सिक्कों से तोलकर सम्मानित भी किया गया।मुख्यमंत्री के गलोड़ पहुंचने पर स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें सिक्कों से तोलकर विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती उपस्थित रहीं। गलोड़ मंडल अध्यक्ष कैप्टन प्रेम चंद और प्रधान अंजना भी मौजूद थीं। ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग और स्थानीय ग्रामीण भी इस अवसर पर शामिल हुए।

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