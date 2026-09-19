फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Shimla: Transfer orders for three HPS officers amended; Gauri Dutt to be HPU's Chief Security Officer.

शिमला: तीन एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेशों में संशोधन, गौरी दत्त होंगे एचपीयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी

Sat, 19 Sep 2026 05:24 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 19 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

सरकार ने 10 अगस्त को जारी तीन एचपीएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

विज्ञापन
Shimla: Transfer orders for three HPS officers amended; Gauri Dutt to be HPU's Chief Security Officer.
हिमाचल पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 अगस्त को जारी तीन एचपीएस अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके तहत एचपीएस अधिकारी गौरी दत्त का ठियोग में उपमंडल पुलिस अधिकारी के रूप में तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है। वह अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डीएसपी (मुख्य सुरक्षा अधिकारी) के पद पर बने रहेंगे।

विज्ञापन


एचपीपीएस (2021) अधिकारी नितिन चौहान को सुंदरनगर में डीएसपी  के रूप में स्थानांतरित किया जाना था। इस आदेश में संशोधन किया गया है। अब उन्हें हमीरपुर में डीएसपी (अवकाश आरक्षित) के रूप में तैनात किया गया है। एचपीएस अधिकारी भरत भूषण का सुंदरनगर, जिला मंडी से तबादला आदेश भी रद्द कर दिया गया है। वह अब सुंदरनगर में डीएसपी के पद पर ही रहेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed