शिमला: पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, चेयरमैन को पद से हटाने की उठाई मांग

हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने निगम अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पर्यटन निगम अध्यक्ष आरएस बाली को पद से हटाने की मांग उठाई। संघ ने टूरिज्म बचाओ, बाली हटाओ का नारा दिया है। कर्मचारी संघ ने सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। एक अक्तूबर से प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे।

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