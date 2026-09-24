शिमला: शोघी में बस की सीट के नीचे मिला चिट्टा, हमीरपुर का 29 वर्षीय युवक गिरफ्तार
शिमला पुलिस के विशेष अभियान के तहत विशेष सेल की टीम ने शोघी के पास एक बस की तलाशी लेकर करीब 10 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया। मादक पदार्थ बस की सीट के नीचे से मिला। पुलिस ने हमीरपुर निवासी 29 वर्षीय सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। बालूगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शिमला पुलिस की विशेष सेल की टीम ने शोघी में एक बस की तलाशी के दौरान करीब 10 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में हमीरपुर निवासी 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर को विशेष सेल की टीम शोघी के पास गश्त पर थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर एक बस को रोककर नियमानुसार जांच और तलाशी ली गई।
सीट के नीचे मिला पाउच और पॉलीथिन
बस की तलाशी के दौरान सीट के नीचे से एक पारदर्शी पाउच और काली पॉलीथिन की गांठ बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, इनमें करीब 10 ग्राम हेरोइन/चिट्टा पाया गया। पुलिस ने मामले में सुनील कुमार पुत्र राजेश कुमार, निवासी जिला हमीरपुर, उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
बालूगंज थाने में मामला दर्ज
इस संबंध में पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग संख्या 195/2026, दिनांक 23 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है। मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा।
चिट्टा कहां से आया, जांच जारी
मामले में पुलिस की आगामी जांच जारी है। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी कथित रूप से सप्लाई कहां की जानी थी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।