शिमला: शोघी में बस की सीट के नीचे मिला चिट्टा, हमीरपुर का 29 वर्षीय युवक गिरफ्तार

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शिमला पुलिस की विशेष सेल की टीम ने शोघी में एक बस की तलाशी के दौरान करीब 10 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में हमीरपुर निवासी 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर को विशेष सेल की टीम शोघी के पास गश्त पर थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर एक बस को रोककर नियमानुसार जांच और तलाशी ली गई।

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