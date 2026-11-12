हिमाचल: स्वच्छता सर्वेक्षण में ठियोग नगर परिषद की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला सम्मान

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स्वच्छता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की नगर परिषद ठियोग ने स्वच्छता सर्वेक्षण में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में अपनी जगह बनाई है। इस उपलब्धि से न केवल ठियोग नगर परिषद का गौरव बढ़ा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े प्रयासों को भी पहचान मिली है। विज्ञापन



बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश को प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। प्रदेश सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में ठियोग नगर परिषद का शीर्ष 20 में शामिल होना प्रदेश के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है। विज्ञापन

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने उपलब्धि को बताया सरकार के प्रयासों का परिणाम

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश सरकार के स्वच्छ, हरित और सतत विकास के संकल्प का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल शहरों को साफ-सुथरा रखना ही नहीं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की भागीदारी को भी मजबूत करना है। ठियोग नगर परिषद की उपलब्धि इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है।

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बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी से मिले सकारात्मक परिणाम

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी स्थानीय निकायों के समग्र प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए केंद्रित प्रयासों, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। नगर परिषद ठियोग का देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में स्थान हासिल करना इसी दिशा में किए गए कार्यों का प्रमाण है।

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मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने में स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है।



कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी पर दिया जा रहा जोर

स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए कचरे के उचित निस्तारण और प्रबंधन की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश सरकार की ओर से शहरी निकायों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार लाने और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ठियोग नगर परिषद को मिली यह उपलब्धि दिखाती है कि योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयासों, विभागीय समन्वय और नियमित निगरानी से शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।