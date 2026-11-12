{"_id":"6af533dddc77c5f2360a117a","slug":"bir-billing-paragliding-accident-noida-tourist-shubham-dies-pilot-booked-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग हादसा: नोएडा के 26 वर्षीय पर्यटक की मौत, पायलट पर लापरवाही का केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां टेंडम पैराग्लाइडिंग उड़ान के दौरान जंगल में गिरे नोएडा निवासी 26 वर्षीय पर्यटक शुभम की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने पैराग्लाइडर पायलट के खिलाफ लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया है। वहीं, पर्यटन विभाग ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए हादसे के कारणों की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। विज्ञापन

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर पैराग्लाइडिंग हादसे की सूचना प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता मनीष ने हेल्पलाइन पर फोन कर बताया कि उसका दोस्त शुभम पैराग्लाइडिंग के दौरान बीड़ के साथ लगते बाड़ी गांव की पहाड़ियों में गिर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल ने पर्यटक की तलाश और उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया।

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जंगल में गिरा था पर्यटक, रात तक चला बचाव अभियान

बताया गया कि पैराग्लाइडिंग उड़ान के दौरान शुभम पहाड़ी क्षेत्र के जंगल में जा गिरा था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। दुर्गम क्षेत्र और जंगल में होने के कारण बचाव अभियान में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार रात करीब 10 बजे पुलिस और बचाव दल ने पर्यटक को जंगल से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उसे एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में 26 वर्षीय पर्यटक की जान चली गई।

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पायलट के खिलाफ बीएनएस की दो धाराओं में मामला दर्ज

हादसे को लेकर पुलिस ने पैराग्लाइडर पायलट विनय कुमार निवासी कोटली, बैजनाथ के खिलाफ लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 106 के तहत कार्रवाई की है।



एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि हादसे के संबंध में बीड़ पुलिस थाना में पायलट के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में पर्यटक पैराग्लाइडिंग के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के जंगल में गिरा।

पर्यटन विभाग ने भी गठित की जांच समिति

दूसरी ओर, हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि घटना की जांच की जाएगी। इसके लिए समिति गठित की गई है। पर्यटन विभाग की जांच का उद्देश्य हादसे के कारणों का पता लगाना और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करना है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।