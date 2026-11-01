फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   shimla manali heli taxi service diwali fare 6271 rupees

हिमाचल प्रदेश: दिवाली से शिमला-मनाली के बीच शुरू होगी हेली टैक्सी, एक तरफ का किराया 6,271 रुपये

Sun, 01 Nov 2026 09:12 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 01 Nov 2026 09:12 AM IST
सार

दिवाली पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों को शिमला और मनाली के बीच हेली टैक्सी सेवा की सौगात मिलने जा रही है। पवन हंस लिमिटेड ने एक तरफ का किराया 6,271 रुपये निर्धारित किया है और जल्द ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। इस सेवा से पर्यटकों को सड़क के लंबे सफर से राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
shimla manali heli taxi service diwali fare 6271 rupees
हेली टैक्सी (फाइल फोटो)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। शिमला और मनाली के बीच जल्द ही हेली टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है। इस सेवा के शुरू होने से पर्यटक सड़क के लंबे और थकाऊ सफर के बजाय हेलीकॉप्टर से दोनों पर्यटन स्थलों के बीच आसानी से यात्रा कर सकेंगे।

विज्ञापन


पवन हंस लिमिटेड ने इस रूट पर नियमित उड़ानें शुरू करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। कंपनी ने शिमला से मनाली के बीच एक तरफ का किराया 6,271 रुपये निर्धारित किया है। जल्द ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी।
विज्ञापन


प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए पवन हंस ने 21 अक्तूबर से चुनिंदा रूटों पर उड़ानें शुरू कर दी हैं। इसके तहत शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से रामपुर के बीच एक तरफ का किराया 3,637 रुपये और रामपुर से रिकांगपिओ के बीच 4,264 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ और शिमला के बीच भी रोजाना सुबह और शाम नियमित हेली टैक्सी सेवा संचालित की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिवाली, क्रिसमस और नए साल के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है। ऐसे में शिमला-मनाली हेली टैक्सी सेवा सीमित समय में यात्रा करने वाले सैलानियों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है। इससे प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पवन हंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुनील कुमार नागदवने ने बताया कि शिमला-मनाली और मनाली-शिमला के बीच हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed