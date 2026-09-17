हिमाचल: राजधानी शिमला में लक्कड़ बाजार से रिज तक पहुंचना होगा आसान, सर्दियों में शुरू हो सकती है लिफ्ट सेवा

राजधानी शिमला में लक्कड़ बाजार से रिज मैदान तक पहुंचने के लिए लोगों को जल्द खड़ी चढ़ाई से राहत मिल सकती है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार की जा रही लक्कड़ बाजार-रिज लिफ्ट को सर्दियों में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

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लक्कड़ बाजार से रिज तक जाने वाला रास्ता शहर के व्यस्त और प्रमुख पैदल मार्गों में शामिल है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, विद्यार्थी, कर्मचारी और पर्यटक आवाजाही करते हैं। हालांकि, खड़ी चढ़ाई के कारण बुजुर्गों, बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले लोगों और भारी सामान लेकर चलने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।लिफ्ट सेवा शुरू होने के बाद इस मार्ग पर आवाजाही अधिक सुगम हो सकेगी। खासकर पर्यटन सीजन और सर्दियों के दौरान जब रास्तों पर भीड़ और फिसलन बढ़ जाती है, तब यह सुविधा लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।लक्कड़ बाजार से रिज तक लिफ्ट परियोजना को शिमला की परिवहन और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आरटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लक्कड़ बाजार बस अड्डे से रिज तक लिफ्ट परियोजना का उल्लेख किया गया है।परियोजना के तहत लिफ्ट के साथ फनिक्युलर ट्रॉली सुविधा विकसित करने की योजना भी सामने आई है। इससे लक्कड़ बाजार और रिज के बीच आने-जाने का विकल्प बढ़ेगा। निर्माण कार्य पूरा होने और जरूरी तकनीकी जांच के बाद सेवा को आम लोगों के लिए शुरू किया जा सकेगा।