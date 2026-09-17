हिमाचल में बर्फ'भारी': रोहतांग में स्नोफॉल, बर्फ के फाहे देखकर झूम उठे पर्यटक; पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद

पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है। समुद्रतल से करीब 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे में वीरवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सुबह मनाली सहित आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हुई। इसके बाद तापमान में गिरावट आने पर रोहतांग दर्रे में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए।

#WATCH | Himachal Pradesh | Higher reaches of Manali received fresh snowfall. pic.twitter.com/YrkhIgqd2J विज्ञापन September 17, 2026

रोहतांग में करीब चार इंच बर्फबारी होने की सूचना है। इसके साथ ही शिंकुला और बारालाचा दर्रे भी बर्फ से लकदक हो गए। दोनों दर्रों में करीब पांच इंच तक बर्फ गिरने की बात सामने आई है। बर्फबारी के बाद ऊंची चोटियों और दर्रों का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है।

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सीजन की पहली बर्फबारी से मनाली के पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से मनाली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी।

वीरवार को रोहतांग पहुंचे पर्यटकों को अचानक बर्फबारी का दीदार करने का मौका मिला। बर्फ के फाहे गिरते देखकर पर्यटक उत्साहित हो उठे। पर्यटकों ने बर्फ के बीच जमकर अठखेलियां कीं और बर्फबारी के खूबसूरत नजारों को अपने कैमरों में कैद किया।

कई पर्यटक बर्फ से खेलते, एक-दूसरे पर बर्फ उछालते और बर्फीली वादियों का आनंद लेते नजर आए। अचानक बदले मौसम और पहली बर्फबारी ने पर्यटकों के सफर को यादगार बना दिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। वहीं, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहने पर मनाली और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।