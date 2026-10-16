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महंगाई की मार: सरसों तेल 12 रुपये तक महंगा, चीनी 75 रुपये किलो; राशन डिपुओं में माश दाल के दाम भी बढ़े

Fri, 16 Oct 2026 09:15 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 16 Oct 2026 09:15 AM IST
सार

त्योहारी सीजन में शिमला के बाजारों में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सरसों तेल के थोक रेट 12 रुपये और हल्दी के दाम 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े हैं, जबकि चीनी 75 रुपये किलो तक बिक रही है। सरकारी राशन डिपुओं में भी माश दाल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : एआई।

विस्तार
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त्योहारी सीजन में महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में सरसों तेल, चीनी, आटा, हल्दी और बादाम गिरी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, सरकारी राशन डिपुओं में मिलने वाली माश दाल भी महंगी हो गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हो रही इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

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सरसों तेल के थोक रेट 12 रुपये तक बढ़े
शिमला के थोक बाजार में सरसों तेल के दामों में 10 से 12 रुपये प्रति किलो तक का उछाल आया है। थोक कारोबारी दीपक अग्रवाल के अनुसार, पी मार्क सरसों तेल का थोक भाव 198 रुपये से बढ़कर 210 रुपये प्रति किलो हो गया है। अन्य ब्रांड के तेल के दाम भी बढ़े हैं। बाजार में सरसों तेल 220 रुपये प्रति किलो से अधिक कीमत पर बिकने लगा है। हालांकि, रिफाइंड तेल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं।

चीनी 75 रुपये किलो, आटा भी हो सकता है महंगा
चीनी के थोक भाव 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसके चलते खुदरा बाजार में चीनी 72 से 75 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं, आटे के थोक रेट में भी एक से दो रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है।
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अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक श्रीधर के अनुसार, 50 किलो की पैकिंग वाले आटे के थोक भाव में 50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल करीब 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा आटा आने वाले दिनों में दो से तीन रुपये प्रति किलो तक महंगा हो सकता है।

हल्दी और बादाम गिरी के दाम में भी उछाल
हल्दी के थोक भाव में 20 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कारोबारियों के मुताबिक, नई सप्लाई आने पर हल्दी के दाम और बढ़ सकते हैं। उधर, बादाम गिरी के थोक भाव 1,000 रुपये से बढ़कर 1,200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कारोबारी संजीव ठाकुर के अनुसार, इसके चलते खुदरा बाजार में बादाम गिरी 1,300 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। देसी घी की सप्लाई भी कम बताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल इसके दाम पुराने स्तर पर बने हुए हैं। नई सप्लाई आने के बाद ही कीमतों में संभावित बदलाव का पता चल सकेगा।
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सरकारी राशन डिपुओं में भी महंगी हुई माश दाल
बाजार में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के बीच शिमला के सरकारी राशन डिपुओं में माश दाल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एपीएल परिवारों को अब माश दाल के लिए 97 रुपये प्रति किलो देने होंगे, जबकि पहले इसकी कीमत 94 रुपये थी।

बीपीएल परिवारों के लिए दाल का भाव 89 रुपये से बढ़कर 92 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं, एपीएल टैक्स श्रेणी के परिवारों को अब इसके लिए 118 रुपये प्रति किलो चुकाने होंगे, जबकि पहले कीमत 114 रुपये थी। डिपुओं में माश दाल की आपूर्ति शुरू होने से उपभोक्ताओं को बाजार के मुकाबले राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कीमतें बढ़ने से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशन डिपुओं में पर्याप्त राशन उपलब्ध है और लोगों को उनकी मांग के अनुसार राशन मुहैया करवाया जा रहा है।

कुल मिलाकर, सरसों तेल, चीनी, आटा, हल्दी, बादाम गिरी और माश दाल की कीमतों में बढ़ोतरी से शिमला में आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में नई सप्लाई के बाद कुछ खाद्य वस्तुओं के दामों में और बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।
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