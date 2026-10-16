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हिमाचल प्रदेश: चंबा में गोवंश हत्या मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, आज न्यायालय में होंगे पेश

Fri, 16 Oct 2026 09:49 AM IST
Ankesh Dogra सतीश डढवाल, देहरागोपीपुर/कांगड़ा।
सतीश डढवाल, देहरागोपीपुर/कांगड़ा। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 16 Oct 2026 09:49 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के चंबा में गोवंश हत्या मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात दबिश देकर यह कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मामले की जांच जारी है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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Chamba Cattle Killing Case Four Accused Arrested
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा दिनेश शर्मा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गोवंश हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने के साथ मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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पुलिस के अनुसार, गोवंश के अवशेष मिलने के बाद से ही मामले की जांच की जा रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष था और मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और आरोपियों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई की।
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देर रात दबिश देकर की गिरफ्तारी
सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब मामले से जुड़े तथ्यों और अन्य संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंबा दिनेश शर्मा ने चार आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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न्यायालय में पेश किए जाएंगे आरोपी
गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है।
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