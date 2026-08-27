शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की गई नियुक्ति

भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के पश्चात तीन न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत न्यायाधीश चिराग भानु सिंह को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी जज जबकि न्यायाधीश भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल को अतिरिक्त जज बनाया गया है। इनकी अवधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

विज्ञापन