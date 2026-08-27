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शिमला: हर्षवर्धन चौहान बोले- जाहू औद्योगिक क्षेत्र के विकास को 16.58 करोड़ की परियोजना रिपोर्ट केंद्र को भेज

Thu, 27 Aug 2026 05:42 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 05:42 PM IST
सार

औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत अवसंरचना, जैसे सड़कें, नालियां, सुरक्षा दीवारें, ओवरहेड और भूमिगत पानी की टंकियां, ट्यूबवेल, पंप हाउस, जल वितरण प्रणाली, सीवरेज प्रणाली, ओवरहेड गैन्ट्री, रेन शेल्टर, हाई मास्ट, बाढ़ सुरक्षा कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि विकसित करने है।

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Harshwardhan Chauhan stated that a project report worth ₹16.58 crore for the development of the Jahu industria
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। - फोटो : संवाद

विस्तार
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के जाहू में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास को 16.58 करोड़ की परियोजना रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत अवसंरचना, जैसे सड़कें, नालियां, सुरक्षा दीवारें, ओवरहेड और भूमिगत पानी की टंकियां, ट्यूबवेल, पंप हाउस, जल वितरण प्रणाली, सीवरेज प्रणाली, ओवरहेड गैन्ट्री, रेन शेल्टर, हाई मास्ट, बाढ़ सुरक्षा कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि विकसित करने है। प्रस्तावित परियोजना में 10.50 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार द्वारा और 6.08 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है। विधायक सुरेश कुमार की ओर से उठाए सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से धनराशि स्वीकृत नहीं होती है मुख्यमंत्री से बजट मांगा जाएगा।

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