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शिमला: हाईकोर्ट में 8 से 15 नवंबर तक रहेगा दिवाली अवकाश, आदेश जारी

Sat, 07 Nov 2026 05:36 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 05:36 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दीपावली की छुट्टियों के दौरान अति आवश्यक कानूनी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 

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Shimla: High Court to observe Diwali holidays from November 8 to 15; order issued
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 8 से 15 नवंबर तक दिवाली अवकाश के चलते बंद रहेगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दीपावली की छुट्टियों के दौरान अति आवश्यक कानूनी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार 10 नवंबर यानी मंगलवार को अवकाश के दौरान एकल पीठ का गठन किया गया है।

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इस विशेष एकल पीठ में न्यायाधीश योगेश जसवाल बैठेंगे। रजिस्ट्रार (प्रशासन) की ओर से जारी सूचना के अनुसार छुट्टियों के दौरान केवल उन्हीं मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनमें असाधारण या अत्यधिक तात्कालिकता पाई जाएगी।

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