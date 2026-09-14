शिमला में करोड़ों के गहने साफ: पहले व्हाट्सऐप कॉल, फिर नौकरानी की एंट्री…पुलिस ने लोगों से की ये अपील

साइबर अपराधी अब बुजुर्गों को कॉल करके उनके खातों से रकम उड़ाने के बाद घर पहुंचकर लाखों, करोड़ों की चोरियों को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला शिमला में सामने आया है, जहां पर कारोबारी बुजुर्ग महिला के घर पहले नौकर हायर करवाने वाली फर्जी कंपनी के नाम पर व्हाट्सएप कॉल आई और फिर एक नौकरानी घर में दाखिल हुई। दस दिन बाद घर से करोड़ों के आभूषण चोरी हो गए और उसी दिन से नौकरानी भी गायब है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि दस दिनों तक वह नौकरानी से उसका मोबाइल नंबर समेत पहचान संबंधित दस्तावेज मांगती रही लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर आनाकानी करती रही। इससे पता चलता है कि चोरी की वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है।

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