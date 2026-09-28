हिमाचल: शिमला में गाड़ी का शीशा तोड़ 15 लाख का सामान चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार; लैपटॉप-मोबाइल समेत सामान बरामद

राजधानी शिमला में गाड़ी का शीशा तोड़कर लाखों रुपये का सामान चोरी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना पश्चिम में दर्ज करीब 15 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल वाहन भी कब्जे में लिया गया है। मामला 19 सितंबर की रात का है। शिकायतकर्ता ने अपनी गाड़ी ढांडा के ऊपर सड़क किनारे पार्क की थी। अगली सुबह जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो उसके पिछले बाएं दरवाजे का शीशा टूटा हुआ मिला। गाड़ी की जांच करने पर पता चला कि अंदर रखा लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, घड़ी समेत करीब 15 लाख रुपये कीमत का सामान गायब था।घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने मामले में 26 सितंबर को लेख राज (38) को आईजीएमसी शिमला के समीप से गिरफ्तार किया। लेख राज मंडी जिले की बल्ह तहसील का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी जोध सिंह (29) को 27 सितंबर को सुंदरनगर, मंडी से गिरफ्तार किया। वह भी बल्ह तहसील का निवासी है।