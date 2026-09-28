{"_id":"6aba0022cd6e970b1209d4c8","slug":"himachal-weather-alert-rain-snowfall-kinnaur-lahaul-spiti-shimla-sirmaur-28-september-2026-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल मौसम: किन्नौर-लाहौल स्पीति में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, शिमला-सिरमौर में भी भारी बारिश के आसार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। राज्य में 28 सितंबर को कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विज्ञापन

मौसम विभाग के के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। किन्नौर के सांगला में 7 सेंटीमीटर, कल्पा में 5 सेंटीमीटर, पूह में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा राजगढ़ और सराहन में भी 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।

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28 सितंबर को इन इलाकों में ज्यादा असर

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है।

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जिला स्तर के पूर्वानुमान में शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना बताई गई है। किन्नौर में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। लाहौल-स्पीति में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

29 सितंबर के बाद राहत, लेकिन हल्की बारिश संभव

मौसम विभाग के मुताबिक 29 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 सितंबर से मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 1 अक्टूबर को भी अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिला पूर्वानुमान के अनुसार ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में 28 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भी बारिश की संभावना है। शिमला और सिरमौर में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

तापमान में भी आएगी गिरावट

मौसम बदलने का असर तापमान पर भी दिखाई देगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा।