हिमाचल मौसम: किन्नौर-लाहौल स्पीति में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, शिमला-सिरमौर में भी भारी बारिश के आसार
हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के 27 सितंबर के बुलेटिन के अनुसार 28 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है।
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हिमाचल प्रदेश में सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। राज्य में 28 सितंबर को कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। किन्नौर के सांगला में 7 सेंटीमीटर, कल्पा में 5 सेंटीमीटर, पूह में 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा राजगढ़ और सराहन में भी 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है।
जिला स्तर के पूर्वानुमान में शिमला और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना बताई गई है। किन्नौर में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। लाहौल-स्पीति में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक 29 सितंबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 सितंबर से मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 1 अक्टूबर को भी अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिला पूर्वानुमान के अनुसार ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में 28 सितंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भी बारिश की संभावना है। शिमला और सिरमौर में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है।
मौसम बदलने का असर तापमान पर भी दिखाई देगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने भारी या मध्यम से भारी बारिश वाले इलाकों में भूस्खलन, मलबा गिरने, नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई है। बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी होने और दृश्यता कम होने से वाहन चालकों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। विभाग ने भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने, नदी-नालों और अन्य जल स्रोतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा मौसम संबंधी अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी है। कुल मिलाकर 28 सितंबर को हिमाचल के ऊंचे इलाकों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश-बर्फबारी के साथ तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं, जबकि शिमला और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना के चलते लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।