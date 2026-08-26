हिमाचल: शिमला में दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, चाशनी में मिले कॉकरोच; नष्ट कराई दो क्विंटल मिठाई

सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से मिठाई विक्रेताओं को खाद्य रंगों के इस्तेमाल को लेकर सतर्क किया। उन्होंने कहा कि मिठाइयों में केवल अनुमत खाद्य रंगों का ही निर्धारित सीमा के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी अनधिकृत या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से निरीक्षण और सैंपलिंग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।