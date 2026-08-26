मणिमहेश यात्रा 2026: भरमौर से आधिकारिक शुरुआत, गौरीकुंड के लिए चॉपर सेवा भी शुरू; सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय

यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं को भरमौर से गौरीकुंड तक पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा ने भी उड़ान भरी। इससे उन श्रद्धालुओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबी पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं या कम समय में मणिमहेश क्षेत्र तक पहुंचना चाहते हैं। मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में आने वाले दिनों में भी हवाई सेवा जारी रहने की संभावना है।मणिमहेश यात्रा के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भरमौर पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की है।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ यातायात नियंत्रण, सफाई व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन भी प्रशासन के लिए अहम रहेगा। यात्रा मार्ग पर परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा 2026 बुधवार सुबह चार बजे प्रशासनिक रूप से शुरू हो गई। यात्रा के आधिकारिक आगाज के साथ ही भरमौर से मणिमहेश धाम की ओर श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सक्रिय कर दिया है।

तय तिथि से पहले शुरू हुई प्रशासनिक यात्रा

प्रशासन ने इस बार सामान्य निर्धारित तिथि से करीब नौ दिन पहले मणिमहेश यात्रा को प्रशासनिक तौर पर शुरू करवाया है। यात्रा शुरू होने के साथ ही भरमौर और मणिमहेश क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश की प्रमुख धार्मिक आस्था का केंद्र है। हर वर्ष यहां भगवान शिव के दर्शन और पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।



श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील

एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने बताया कि मणिमहेश झील के दर्शन और पवित्र स्नान के लिए हर साल देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से मौसम और यात्रा मार्ग की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर संबंधित प्रशासनिक एवं सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करने को कहा है।