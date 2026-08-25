पहाड़ों की रानी का इतिहास: फकीर, जंगल और पहाड़ पर बस्ती... यहीं से शुरू हुई शिमला की कहानी

शिमला को देखकर आज शायद ही कोई कल्पना कर पाए कि करीब दो सौ साल पहले यहां की पहचान घने जंगलों के बीच बसे एक छोटी-से पहाड़ी गांव के रूप में थी। आज जहां रिज और मालरोड पर दिनभर सैलानियों की चहल-पहल रहती है, वहीं उस समय यहां न पक्की सड़कें थीं, न बड़े भवन और न ही शहर जैसी कोई व्यवस्था। पहाड़ की ढलानों पर छोटी-छोटी बस्तियां थीं और जंगलों के बीच से गुजरते रास्ते ही लोगों की आवाजाही का सहारा थे। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था करने वाला एक फकीर भी यहां रहता था।

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