{"_id":"6ace3c9af59741f6ac0ad9ae","slug":"sfi-burns-effigy-of-gyanesh-kumar-shimla-news-c-19-sml1002-803231-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: एसएफआई ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: एसएफआई ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

