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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Seven wonders will be installed in the park near the Chief Minister's residence, Oakover.

Shimla News: सीएम आवास ओकओवर के पास पार्क में लगाए जाएंगे सात अजूबे

Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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Seven wonders will be installed in the park near the Chief Minister's residence, Oakover.
नगर निगम का फैसला, कमेटी से लेंगे मंजूरी
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कबाड़ से बनाई गई हैं अजूबों की कलाकृतियां
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के मालरोड पर लगने वाले सात अजूबे अब शिफ्ट किए जाएंगे। नगर निगम इन्हें मुख्यमंत्री आवास के पास बने ओकओवर पार्क में स्थापित करने जा रहा है। छह अजूबों की कलाकृतियां इस पार्क में रखी जाएंगी। एक कलाकृति ढली चौराहे पर स्थापित की है। शहर से निकले कबाड़ से नगर निगम ने दुनिया के सात अजूबों की कलाकृतियां तैयार करवाई हैं।


पहले नगर निगम इन्हें शहर के मालरोड और रिज मैदान पर स्थापित करने जा रहा था। इनके लिए जगह भी चिह्नित कर ली थी। बाद में इस पर विवाद हो गया। हेरिटेज कमेटी ने भी शहर के मालरोड पर इन अजूबों को स्थापित करने की मंजूरी नहीं दी। अब करीब दो महीने से ये अजूबे मालरोड पर जंग खा रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि इनके लिए शहर में कुछेक स्थान चिह्नित किए थे लेकिन इन्हें अलग-अलग लगाने पर सहमति नहीं बनी। अब इन्हें ओकओवर पार्क में स्थापित किया जाएगा। इस पर दोबारा विवाद न हो, इसके लिए सिंगल अंब्रेला कमेटी से इसकी मंजूरी ली जा रही है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक भी की है।
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