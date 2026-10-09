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Shimla News: संस्कृति स्कूल घणाहट्टी में पहाड़ी नाटी पर झूमे छात्र

Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
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school annual function
मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। संस्कृति स्कूल घणाहट्टी में शुक्रवार को वार्षिक समारोह मनाया गया। इस दौरान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, नाटी, राजस्थानी नृत्य, हिंदी और अंग्रेजी नाटक, कंतारा नृत्य और जंगल सफारी जैसी आकर्षक प्रस्तुतियों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

डॉ. बिंदु कालिया ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्कूल परिसर में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। जीवांशी, हरमन, मुदिता, निलांग, लावर्या, काव्या, कनन, पलक, दिल्या, सृषा, विशांश, वेश, अकुल, अजय, वंश, अंशिका, अर्पित, रजत, लक्ष्य, रश्मि, वेदला, यश और दिवेश सहित अन्य विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में कनिका शर्मा ने प्रथम, रातिका ने द्वितीय और इनाक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनको भी स्कूल प्रबंधन ने सम्मानित किया। समारोह में डॉ. विधि शर्मा सहित लाल चंद, रोशन ठाकुर, रमेश ठाकुर, योगराज शर्मा, सुभाष सोनी, प्रमोद शर्मा, रेखा शर्मा, जगदीश ठाकुर और हरनौत ने अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानाचार्य डॉ. बिंदु कालिया ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
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