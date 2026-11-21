Shimla News: सहारा सोसायटी को ब्याज समेत 3.37 लाख रुपये लौटाने का आदेश
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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आरडी मैच्योर होने के बाद भी भुगतान नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने सुनाया फैसला
मानसिक प्रताड़ना के लिए देने होंगे 15 हजार रुपये
रुचि सांख्यान
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने आरडी (आवर्ती जमा) की मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को सेवाओं में कमी का दोषी ठहराया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने सोसायटी को शिकायतकर्ता को बकाया मूलधन 3,37,048 रुपये मैच्योरिटी की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के लिए 15,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। आयोग ने आदेश की अनुपालना 45 दिन के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार ठियोग के राम बाजार निवासी कारोबारी श्याम लाल गुप्ता ने सोसायटी के स्थानीय प्रबंधक और कर्मचारी के कहने पर 31 जुलाई 2017 को 48 माह की अवधि के लिए तीन आरडी खाते खुलवाए थे। उन्होंने 30 जून 2021 तक प्रत्येक खाते में 3,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 4,32,000 रुपये जमा करवाए। तीनों खाते 30 जुलाई 2021 को मैच्योर हो गए लेकिन इसके बावजूद सोसायटी ने पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने ठियोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद 7 दिसंबर 2021 को सोसायटी ने उन्हें केवल 94,952 रुपये का आंशिक भुगतान किया और शेष राशि जल्द लौटाने का आश्वासन दिया। शेष रकम का भुगतान नहीं होने पर कारोबारी ने मई 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग ने खारिज की सोसायटी की दलीलें
सुनवाई के दौरान सहारा सोसायटी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी राशि सेबी के पास जमा है। साथ ही, शिकायतकर्ता सोसायटी का सदस्य होने के कारण उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए सोसायटी की इन दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि सहकारी समिति के सदस्य भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के हकदार हैं। पहले भुगतान की जा चुकी 94,952 रुपये की राशि घटाने के बाद आयोग ने शेष 3,37,048 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया।
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मानसिक प्रताड़ना के लिए देने होंगे 15 हजार रुपये
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शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने आरडी (आवर्ती जमा) की मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को सेवाओं में कमी का दोषी ठहराया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने सोसायटी को शिकायतकर्ता को बकाया मूलधन 3,37,048 रुपये मैच्योरिटी की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के लिए 15,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। आयोग ने आदेश की अनुपालना 45 दिन के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार ठियोग के राम बाजार निवासी कारोबारी श्याम लाल गुप्ता ने सोसायटी के स्थानीय प्रबंधक और कर्मचारी के कहने पर 31 जुलाई 2017 को 48 माह की अवधि के लिए तीन आरडी खाते खुलवाए थे। उन्होंने 30 जून 2021 तक प्रत्येक खाते में 3,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 4,32,000 रुपये जमा करवाए। तीनों खाते 30 जुलाई 2021 को मैच्योर हो गए लेकिन इसके बावजूद सोसायटी ने पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने ठियोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद 7 दिसंबर 2021 को सोसायटी ने उन्हें केवल 94,952 रुपये का आंशिक भुगतान किया और शेष राशि जल्द लौटाने का आश्वासन दिया। शेष रकम का भुगतान नहीं होने पर कारोबारी ने मई 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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आयोग ने खारिज की सोसायटी की दलीलें
सुनवाई के दौरान सहारा सोसायटी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी राशि सेबी के पास जमा है। साथ ही, शिकायतकर्ता सोसायटी का सदस्य होने के कारण उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए सोसायटी की इन दलीलों को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि सहकारी समिति के सदस्य भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के हकदार हैं। पहले भुगतान की जा चुकी 94,952 रुपये की राशि घटाने के बाद आयोग ने शेष 3,37,048 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया।
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