Shimla News: संजौली कॉलेज के रोहन लेखन स्पर्धाओं में प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र रोहन ठाकुर ने लेखन प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी रोहन ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तीन प्रमुख उपलब्धियां हासिल कीं। युवा विकसित भारत 2047 अभियान की अखिल भारतीय निबंध एवं लेख लेखन प्रतियोगिता में रोहन ने प्रथम और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संचार मंत्रालय और डाक विभाग की ढाई आखर प्रतियोगिता में रोहन ने हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। प्राचार्य, प्राध्यापकों और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों डॉ. पूनम वर्मा और डॉ. लखबीर सिंह ने उन्हें बधाई दी। संवाद
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